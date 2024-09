Rainer Saks Ukraina ütleb, et Venemaa plaanib rünnata tuumajaamu. Nüüd teame, miks...

Ukraina president kõneles ÜRO Peaassambleel ning selgitas, millest lähtub Ukraina välja töötatud rahuettepanek. President teatas, et ukrainlased ei ole kunagi nõus, kui neile surutakse peale koloniaalne minevik õiglase rahu asemel. Selle fraasiga üritatakse kõnetada nn globaalse lõuna riike, kelle hulgas on paljud endised koloniaalvaldused. Ühtlasi tuletatakse meelde, et Venemaa peab Ukrainas vallutussõda.

Ukraina president tuletas taas meelde, et jätkuv sõjategevus tähendab suurt ohtu tuumaohutusele piirkonnas. Ukraina on juba nädalapäevad kommunikeerinud, et Venemaa plaanib rünnata Ukrainas paiknevaid tuumaelektrijaamu. Eile Ukraina meedias avaldatud kokkuvõte luureandmetest kõneleb, et eesmärk ei ole mitte rünnata reaktoreid, vaid tuumaelektrijaamade ühendusi elektrivõrkudega. See tähendab, et Venemaa valmistab ette talve saabudes uusi suuremaid rünnakuid Ukraina energeetika taristu vastu ja loodab tekitada Ukrainas täieliku elektrikatkestuse. Kuid ka taolised rünnakud põhjustavad tuumajaamade stabiilsusele palju probleeme ning võivad esile kutsuda tuumaõnnetuse. President Zelenskõi kordas lühidalt teisi põhimõtteid, millest peaks Ukraina suhtes õiglane rahu lähtuma. Esikohal loomulikult suveräänsus ja territoriaalne terviklikkus.