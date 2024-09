JUHTKIRI Silmamoonduse uus etapp

Tundub, et nähtamatute kärbetega sellel aastal, kui valitsus pole suutnud külmutada isegi eelarve kasvu.

Kärbete uimasust on kritiseerinud ka eelarvenõukogu. Eelarvenõukogu esimees Peter Lõhmus on teatanud, et kärbete tempo ei vasta kehtivatele kodumaistele eelarvereeglitele, mis ei luba kavandada suuremat struktuurset puudujääki kui üks protsent SKTst. Teisisõnu, eeloleva nelja aasta jooksul oleks eelarvenõukogu meelest tarvis kärpida eelarvet veel miljardi euro võrra.

Postimees on nõus eelarvenõukogu tähelepanekuga, et riigisektori kärped on liiga aeglased ja tagasihoidlikud, kuid juhib tähelepanu, et kodumaised eelarvereeglid, mis kõnelevad strukturaalsest eelarve puudujäägist, on tänaseks päevaks pisut stagneerunud lähenemine. Strukturaalse eelarvetasakaalu jutt on jäänud üheks uduseks asjaks, millele Euroopas enam väga suurt tähelepanu ei pöörata.

Niisugused nõuded olid üleeuroopalised kuni koroonapandeemia alguseni. Seejärel peatas Euroopa Komisjon mõneks ajaks reeglite järgimise, kuni umbes aasta alguses kehtestas komisjon uued reeglid. Lihtsustatult öeldes on tegemist kulureegliga, mis ütleb, et eelarve võib kasvada samas suuruses, milline on riigi majanduskasv.

Miks me ei suuda siis ohjeldada eelarvekasvu? Ja miks me ei suuda teha kärpeid kohe ning otsustavalt, vaid peame nendega venitama?