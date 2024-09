Kristina Kallas: meil ei ole enam võimalik kulurallit sõita

Korras riigirahandus on pikaajalise majanduskasvu eelduseks. Meil ei ole enam võimalik kulurallit sõita — see on vastutustundetu ja pärsib meie majanduse keskkonda, kuna nii suures defitsiidis eelarve alandab meie riigireitingut, mis omakorda teeb ettevõtjatele kapitali kättesaadavuse kallimaks. Eesti 200 eesmärk valitsuses on majanduse konkurentsivõime tõstmine – oleme valitsusega suutnud tagada pikas plaanis riigieelarve jätkusuutlikkuse. Tugev ja korras eelarve tagab stabiilse majanduskeskkonna ja odava kapitali kättesaadavuse.