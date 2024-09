MARK GALEOTTI Ukrainal on valmis võiduplaan. Mida see tähendab?

Zelenskõi on Ameerika Ühendriikides, et esineda ÜRO Peaassambleel ja kohtuda president Bideniga Washingtonis. Ta ütleb, et kavatseb avalikustada oma plaani võidu saavutamiseks sõjas Venemaaga. See sunnib läänt tegelema küsimusega, mida on siiani püütud hoolikalt vältida: mida tähendab «võit»? Seda selgitab ajaloolane ja Venemaa ekspert Mark Galeotti.