ÜLLE HARJU Salastamine varjutab riigi sigadused

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) plaanis dokumentide registris avaldamise kinni keerata neljaks kuuks, lubades pärimise peale siiski veidi kiiremini liigutada. Ettekäändeks oli registri kolimine, kuigi varem on riiklikke registreid suudetud kolida mõne päeva jooksul.

RKIKi osalusel Nursipalus ja Soodlas toime pandud sigadustest ja rikkumistest on Postimees korduvalt kirjutanud. Plaanist raiuda Nursipalu metsa neljarajaliste maanteede laiused teed said kohalikud teada just dokumendiregistrist, esitasid kaebuse ja kohus peatas metsaraie.