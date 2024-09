MIHKEL KUNNUS Ood majanduskasvule ei pane veel majandust kasvama

Eilses Postimehes ilmus pikk ja kirglik kaitsekõne majanduskasvule. Hea kolleeg Peeter Koppel kirjutab: «Viimastel aastakümnetel on sajad miljonid inimesed tõusnud vaesusest välja, eriti arengumaades nagu Hiina ja India, tänu kiirele majanduskasvule. Maailmapanga andmetel on inimeste osakaal, kes elavad äärmises vaesuses (vähem kui 2,15 dollarit päevas), langenud rohkem kui 35 protsendilt 1990. aastal alla kümne protsendini täna. See muutus on toimunud tööstuse arengu, töökohtade loomise ja kaubanduspiirangute vähenemise tõttu. Vabandust, kuid need on majanduskasvu n-ö komponendid.» (PM 25.09)