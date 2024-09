Tallinnas on üks huvitav tänavatevõrk, kus lähestikku asuvad Suur-Ameerika, Väike-Ameerika, Kesk-Ameerika ja Õllepruulija tänav. Huvitaval kombel just sinna, Suur- ja Väike-Ameerika tänavate vahele, on ehitatud ka üks meie tähtsamaid valitsushooneid, nn superministeerium. Võimalik, et eesliite super tingiski vähemalt alateadlikult Ameerika-tänavate juuresolek, sest USA on teadagi maailma superjõud.

Ja nii näib, et ka ministrid ja ametnikud, kes selles supermajas töötavad, on hakanud arvama, nagu oleks Eestigi üks miniformaadis Ameerika. Vähemalt ilmneb see teatud suurushullustuses, millega Eestis asju aetakse. Mõningaid sõnavõtte, plaane ja ideid vaadates jääb mulje, et just Eestis otsustatakse riikide ja sõdade saatusi, muudetakse kliimat ja päikese kuumuse astet, korraldatakse maailmarännet ja suunatakse majanduskliimat. Retoorika on võimas, rääkijate näod enesekindlad.