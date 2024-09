Martin Ehala Noorte enesehävitamisele tuleb panna piir

Hea ülevaate probleemi sügavusest saab USA psühholoogiaprofessori Jonathan Haidti raamatust «The anxious generation» («Ärev põlvkond», mis ilmub uue aasta algul Postimehe Kirjastuselt ka eesti keeles). Esiteks, Ameerika teismeliste tüdrukute hulgas on depressiooni all kannatanute hulk kasvanud alates 2010. aastast 145 protsenti, poiste hulgas 161 protsenti. Ärevushäire on kasvanud 134 protsenti.