ANDRES KAARMANN Sotsid õhutavad ühiskonnas klassiviha

Vabariigi valitsuses juhtohjad haaranud sotsiaaldemokraadid on süüdlase leidnud – need on ettevõtjad ja ettevõtlikud inimesed. Vasakpoolsetele on võõras mõtlemine, et jõukus ei teki tühjusest ega tühja koha peale. Tuleb lihtsalt võtta neilt, kellel rohkem on. Ei loe see, et nad on aastakümneid rohkem pühendunud, pingutanud, panustanud ning mis seal salata – ka rohkem riskinud. Ja teine asi, milles vasakpoolsed poliitikud teistele silmad ette teevad, on klassiviha õhutamine. See, et kellelgi on vähem, ei ole ju tema süü. See on nende süü, kellel on rohkem.