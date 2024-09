TOOMAS ALATALU Kuidas Zelenskõi ameeriklaste toetust püüab?

Üks maailma esiotsustajaid India peaminister Modi, kes juuni algul oli olnud Moskvas, jõudis 23. augustil siiski ka Kiievi. Tõdegem nüüd - mainitud riikide toel - maailma jagunemist Ukraina konfliktis/sõjas kaheks leeriks. Seda koos suursoleerija Modiga. Mainin siinkohal veel ka Ukraina toonase välisministri Kuleba sõitu pärast Bideni sõnumit esimese Ukraina esindajana Pekingi. Eelmine väisang oli 2012. Lisaks umbes 90 nn pealtvaataja riiki (ÜROs 193 liikmesriiki), seis, mida nii teravate konfliktide puhul võib pidada katastroofiks. Nagu seda on omamoodi ka Euroopa Liidu üksmeelne toetus Ukrainale agressori tõrjumises ja sama EL jagunemine kolmeks, kui küsimuse all on rahvusvaheline õigus ja palestiinlaste õigus oma riigile!?