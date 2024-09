HANNES TOOMSALU Segane liikluseksam on vigase liikluskorralduse tulemus

Autokoolide liidu toodud näited artiklis on õigustatud. Informatsioon liiklejale peab olema nii minimaalne kui võimalik ja piisav selleks, et teha õige otsus. Samuti peab see olema paigaldatud selliselt, et see oleks liiklejale ka selgesti nähtav. Näiteks on liiklusmärkidega ülekülvatud ristmikul (tinglikult Paldiski mnt ja Toompuiestee ristmik) stange külge riputatud ühesuunalise tee lõpu märgid (lausa kolm märki) olenemata sellest, et tegemist on ristmikuga, et ükski paremalt lähenev sõidurada märgiga «Suunad sõiduradadelt» otseliikumist ei võimalda ja vastu särab «Anna teed» märk. «Anna teed» on ka üks rohkem kui vaja. Kolmerealisel teel on laiust vast 9 meetrit. Kui mu mälu mind ei peta, tuleb paremal olevat märki dubleerida sellisel juhul tee vasakus servas, mitte iga raja kohal. Ning Toompuiestee sõidusuunad peavad olema eraldatud topeltjoonega, nagu artiklis juba mainitud on.