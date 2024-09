RAINER SAKS Neil tingimustel saab Ukraina peagi haarata strateegilise initsiatiivi

Ukraina nn võidu plaani promomine USA-s on kindlasti kõige olulisem osa Ukraina kampaaniast. Kuigi plaan ei ole avalik, ei ole keeruline aimata, et USA-lt soovitakse eelkõige suuremas koguses kaasaegset relvastust ja julgeolekugarantiisid tulevikuks. Ukraina probleemiks on Venemaa sõjalise ülekaalu kuvand lääne meedias (ja ilmsesti ka poliitiliste liidrite hulgas), mispärast ei usuta Ukraina võimalust sõda võita või oma territoorium sõjalise jõuga vabastada. Ukraina üritab näidata, et neil on võimalus ja lääneriikide piisava toetuse korral ka võimekus sundida Venemaa rahuläbirääkimistele.