Raul Eamets Eesti üritab supipoti servas oma suppi keeta

Tänaseks on maksude muudatused kokku lepitud. Lisaks laiapõhjalisele julgeolekumaksule lisandub varasemast automaks ning tõusevad aktsiisid. Enam ei räägita sellest, et käibemaksu tõus ei tekita inflatsiooni - see on vist iga loogiliselt mõtleva inimese jaoks selge, et tekitab küll.