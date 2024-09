Sergei Medvedev Venemaa leinav tundetus

Salzburgis on +35, peapiiskopi linn, mis on kaljust väljaraiutud, hingab kuuma kivi koos kõigi oma basiilikute, väljakute, alleede ja kitsaste käikudega, mis viivad mind Felsenreitschulesse ehk ratsakooli. See Mönchsbergi mäe küljele raiutud hiiglaslik areen muudeti Herbert von Karajani valitsusajal ooperilavaks. Kalju sees on jahe, tohutut viiesaja istekohaga saali toetab kivikaaristu, ebatavaline lava - kitsas, viiekümne meetri pikkune - on muutunud rongivaguniks, mis sõidab läbi kõleda mustvalge Venemaa maastiku, kupees on kolm inimest: kaupmees Rogožin härrandlikus kasukas, väikeärimees Lebedev korralikus ülikonnas ja vürst Mõškin, kes on mähitud õhukesesse võõramaisesse sinelisse.