Sarmat on plaanitud Venemaa strateegilise heidutuse oluliseks elemendiks ja teade katastroofist tuleb nagu tellitult erakordselt halval ajal. Venemaa riigiduuma spiiker ähvardas hiljuti Sarmati raketi rünnakuga Euroopat (vastuseks Euroopa parlamendi tegevusele). Võib olla kindel, et edukas uue raketi katsetus pidi mõjutama Ukraina presidendi visiiti USAs ja eriti USA otsustusprotsessi Ukrainale antavas relvastuses. Ukraina edukate rünnakute taustal Vene armee relvahoidlatele süveneb mulje Venemaa nõrgenemisest.

USA presidendi administratsiooni ametlikul koduleheküljel ilmus USA, Jaapani, India ja Austraalia valitsusjuhtide avaldus, kus nimetatakse vastuvõetamatuks Venemaa tuumarelvaga ähvardusi. Avalduses tuletatakse meelde, et Venemaa algatatud sõda on põhjustanud Ukrainas suurel hulgal humanitaarprobleeme ja põhjustab ohtu rahvusvahelisele toiduohutusele ja energia julgeolekule. Võib öelda, et tegemist on üle pikema aja hästi argumenteeritud tekstiga, mis deklareerib väga selgelt, et Venemaal puudub praeguses kontekstis igasugune põhjus tuumarünnakuga ähvardada.