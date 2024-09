ADIK LEVIN Haigla peamine ülesanne ei ole olla ustav parteipoliitika eestvedaja

Hea on, kui selle kooseisu satuvad kompetentsed inimesed, tihti on aga nii, et nõukogus on meditsiinist kaugel seisvad isikud. Nad on parteile ustavad liikmed, kes alati hääletavad parasjagu nii, kuidas partei poliitikale on vaja. Kui praegune Tallinna võimuliit oli opositsioonis, korrutasid nad pidevalt, et Keskerakond on haiglate nõukogudes loonud oma toiduahela. Sotsiaaldemokraadid nõudsid seda, et nõukogu koosseisus peavad olema kompetentsed inimesed. See on väga õige väide. Probleem on aga selles, et haiglate spetsiifikat arvestades ei ole alati võimalik leida kompetentseid spetsialiste võimulolevate poliitikute seast.