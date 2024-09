TAUNO KELDER Fiktiivne lugu sõjast, mis päriselt võib juba olla alanud

Järgnevad seitse päeva halvavad järk-järgult kogu me riigi. Sotsiaalmeedias levivad kuuldused, et naaberriigi dessant on juba vallutanud meie saared, me sõjavägi on taandunud ja president riigist lahkunud. Välismeedia käsitleb olukorda sõja kuulutamisena, naaber aga nõuab tingimusteta rahulepingu allakirjutamist. Mõnigi suunamudija mõnitab isegi mõtteid, et suurele naabrile vastu hakata või et keegi meile appi tuleks, ja ärgitab rahvast minema rahulepingu poolt meelt avaldama. Aktsiaturg variseb kokku, pangad ei toimi, sularahaautomaadid on tühjad.