JUHTKIRI Vastupanu ja selle sümbolid

Mõnikord suhtutakse halvustavalt neisse inimestesse, kes rasketel aegadel Eestist lahkusid. Kuid nad kandsid mõtet vabast Eestist kaugel kodumaast, ajal, mil see tundus vaid püüdmatu unelm. Aga see tühipaljas mõte on mõnigi kord väga oluline, tähtsamgi kui see, mis hetkel reaalne tundub.

Postimees on alati pooldanud riigi mõttetute kulutuste kärpimist. Eesti konsulaat New Yorgis, Dag Hammarskjöld Plazal, mille välisministeerium on sulgenud, ei kuulu kindlasti nende hulka. Tegemist on meie vastupanu ühe olulisema sümboliga, majaga, mis kandis Eesti lippu kõik need aastad, mil meil Toompea tornis lehvis täiesti vale lipp. See hoone pole sümbolina vähem tähtis kui Pikk Hermann. See maja kandis mõtet vabast Eestist. Ja seda mõtet tuleb säilitada.