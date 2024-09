VOLDEMAR TOMUSK Liberalism on märkamatult asendatud uue totalitarismiga

Tegemist oli täiesti sisutu juraga. Masin oli sõnad ritta tagunud raudse järjekindlusega, kuivõrd tema jaoks on täiesti savi, kas tulemus midagi tähendab või mitte. Ulmekirjanik Ted Chiangi hiljutitste sõnade kohaselt ajakirjas The New Yorker on generatiivse tehisaru puhul tegemist fundamentaalselt dehumaniseeriva tehnoloogiaga, kuivõrd see kohtleb meid vähemana kui me oleme nii tähenduse loojate kui ka selle mõistjatena.