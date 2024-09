JÜRI KOTŠINEV Putini suur Venemaa arenguplaan 2030. aastaks

Putin on viimasel ajal etendanud oma riigis suure juhi ja arendaja rolli. Selle kindlamaks tõestuseks on tema poolt välja käidud Venemaa arenguplaan majanduses, kaubanduses ja rahva heaolu tõstmises aastaks 2030. Putin kavatseb selle plaani raamides toetada Venemaa mittetoorme eksporti, mille maht peaks kasvama tema plaanide kohaselt 2030. aastaks võrreldes praeguse ajaga kahe kolmandiku võrra.

Putini sõnade kohaselt on Venemaa valmis pakkuma teistele riikidele tehnoloogilist ja majanduslikku partnerlust. Samuti on Venemaa valmis ette valmistama teistest riikidest pärit rahvuslikku kaadrit mitmes valdkonnas ja omapoolset tehnilist teenindust valdkondades, mis on tema partneritel nõrgalt arenenud. See pidavat tugevdama püsivate partnerlussuhete arengut Venemaa ja tema uute partnerite vahel. Samal ajal pidi selline plaan kaasa aitama Venemaa ettevõtete positsioonide tugevdamisele globaalsel maailmaturul. Ühe, juba olemasoleva näitena sellisest koostööst välispartneritega tõi Putin ettevõtte nimega «Rosatom».