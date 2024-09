President Lennart Meri, keda mina palju ei kohanud, küsis minu käest, et kas oskan öelda, miks nii vähe eestlasi on välismaalt tagasi tulnud nüüd, kui Eesti on iseseisev. Vastasin, et minu meelest on kaks olulist põhjust. Esiteks oli okupatsioon ajaliselt liiga pikk, 47 aastat, inimesed juurdusid uuel asumaal. Üks tuntud Kanada eestlane ütles minule, et Eesti on minu Isamaa ja Kanada on minu kodumaa. Teiseks oli elatustase Eestis siis madal, nüüd enam mitte. Palgad väikesed ja olid päris keerulised olmeküsimused. Küll aga oli neid, kes varakult tulid ja panid oma õla alla Eesti arengule. Nimetaks mõned olulisemaid tegijaid