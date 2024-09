RAINER SAKS Ukraina kaotas F-16 samal põhjusel kui varem mitu Vene päritolu hävitajat

Teisisõnu tähendab see, et Ukraina suudaks toota suure osa edukaks sõjapidamiseks vajalikust tehnikast, kui ta saaks piisavalt finantsabi. Üldine Ukraina toetamise poliitika üritab liikuda selles suunas ning järjest on ilmunud teateid, kus Ukraina relvatööstus hakkab tootma koostöös lääneriikide ettevõtetega Ukrainas vajalikku tehnikat. Kui Ukraina iseseisev võime toota sõjaks vajalikku kasvab, tähendab see Venemaa jaoks eelkõige ebameeldivat perspektiivi sõja potentsiaalse venimise kohta.