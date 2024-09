JUHTKIRI Meie mälu on meie salarelv

Pole tähtis, kuidas, peaasi et me mäletaksime. Ka kõige lootusetumal vastupanul on mõte, meie kaotustel ja kannatustel on mõte, kuid ainult siis, kui me mäletame.

Ja siis on muidugi 1944. aasta suurpõgenemine, mis on meie tänase lehe peateema. President Toomas Hendrik Ilvese algatusel asutatud Eesti Mälu Instituut on teinud ära suure töö, teinud kindlaks ligi 65 000 põgeniku andmed. Meil on täpselt teada, kust põgeneti ja kuhu põgeneti, ja see teadmine lükkab ümber nii mõnegi müüdi. Üks müüte on see, et põgenejate seas olid ülekaalus haritlased. Ei olnud.