Varem võis reformierakondlase ära tunda uhkusest selle üle, et just nende algatusel viis Mart Laari valitsus 2000. aastal ellu ettevõtete tulumaksu vabastuse. Edaspidi on sama maksu tagasitoomine Reformierakonna nägu. Nüüd sõltub peaminister Kristen Michalist (RE) ja tema juhitava valitsuse edasisest tegevusest, kas selline enneolematu «kroonijuveeli» ohverdus tasus end ära.