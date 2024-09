Marti Aavik Kas viskamegi Iisraeli bussi alla?

Loen ajalehest Haaretz rakettidest, mis järjekordselt Iisraeli inimeste pihta tulistatud on ja milliste jubedate ähvardustega esinevad Iraani mullad. Samal ajal õigustab meie välisminister Margus Tsahkna (Eesti 200), miks Eesti hääletas ÜROs resolutsiooni poolt, mis on sisuliselt pool-ultimaatum Iisraelile. Lugesin läbi ÜRO Iisraeli-vastase deklaratsiooni kaheksa lehekülge peenikest kirja ja kuulasin riikide sõnavõtte ÜRO peaassambleel. Esiteks seab see dokument kohustusi ainult Iisraelile. Riigile, mis seisab oma inimeste eluõiguse ja riikluse eest.

Iisrael on silmitsi Iraani ja teiste vastastega, kes ei tee mingit saladustki sellest, et nende eesmärk on juudid ära tappa ja Iisraeli riik maa pealt pühkida. Kui need vastased ootaksid siiralt kahe riigi lahendust, oleks rahu ja sõprus ammuilma maa peal.