NÄDALA NÄGU Eesti spordi uus A-kategooria superstaar

Pealegi on see «oleks» kõigest iluviga muidu fenomenaalsel hooajal. Meenutagem, et Ermil jäi tänavusest näppude vahele 7-võistluse sise-MMi pronks (6340), 10-võistluse Euroopa meistritiitel (8764), olümpia kuues koht (8569), Talence’i võit (8589) ja tagatipuks veel mitmevõistlejate n-ö maailmakarika esikoht.