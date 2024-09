NÄDALA NÄGU Alanud on vidinasõja ajastu – milline saab olema vastulöök?

Hezbollah’ vastu korraldatud ulatuslik vidinarünne tähendab aga palju enamat kui «sõja uut faasi», nagu Iisraeli kaitseminister seda defineeris – see on kõigi sõdade uus faas, nii nagu on taplus Putini kõrilõikajatega toonud vette, maale ja õhku droonide parved.