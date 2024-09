Peeter Espak Tartu hipilaagriks ehitamine peab lõppema!

Tartu on jätnud liigirikkuse tõstmiseks paljud haljasalad niitmata, tehes seda vaid suve lõpus. Pildil määratud liigid Vabaduse pst ääres. 31.08.2020.

On aeg lõpetada Tartu linna ümberehitamine hipilaagriks ning sellega seonduvalt anda seda soovijatele ka kätte kindel suund ja siht, kuhu edaspidi liikuda. Nimelt, minge metsa! Isegi puuk, põder, karu ja hunt on seal olemas. Selleks, et maailma paremaks kohaks teha ei pea aga neid kõiki tooma Tartu linna elama, kirjutab orientalist ja usundiloolane Peeter Espak.