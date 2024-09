Raivo Uibo Mis saab, kui meie immuunsüsteem ei pea kliimamõjutustele vastu?

Just immuunsüsteemi omadus kohaneda väliskeskkonna kiirete muutustega on osutunud väga oluliseks harjumisel kliimamuutustega. Kui Covid-19 uuringutes on kogunenud märkimisväärne hulk teadmisi haiguse tekkemehhanismidest ja nendega seotud immuunsüsteemi iseärasustest, siis kliimamuutuste ja meie immuunsüsteemi vaheliste seoste uuringud on veel üsna algstaadiumis. Need laienevad aga jõudsalt, olles inimese organismile kogu eluperioodil mõjuvate välisfaktorite kogumi ehk eksposoomika uuringutes ühed tähtsamad, kuid samas ka keerulisimad (vt käimasolevaid projekte ELi konsortsiumis humanexposome.eu, kus osaleb ka Tartu Ülikool). Selle põhjuseks on hästi teada olev organismide immuunreaktsioonide suur varieeruvus erinevates geograafilistes regioonides. Viimane on tingitud erinevate populatsioonide aastatuhandete jooksul välja kujunenud geneetilistest ja kohastumuslikest iseärasustest. On ju ilmselge, et Aafrika kõrbealade elanikud on võrreldes näiteks põhjaeurooplastega paremini kohanenud kõrgete välistemperatuuridega. Nendele erisustele on seni seoses immuunsüsteemiga suhteliselt vähe tähelepanu pööratud. Aga just immuunsüsteemil on keskne roll kohastumises väliskeskkonna muutustega. Seda tõdesime kujukalt ka koroonaviiruse pandeemia ajal. Kõige esimesena kannatasid need elanikkonna rühmad, kelle immuunsüsteemis olid infektsiooni soodustavad iseärasused (vanemaealised, immuunpuudulikkustega inimesed). Sama on ka katastroofiliste kliimamuutuste korral. Kohanemisvõime ekstreemsele kuumale ja külmale on vähenenud eelpoolnimetatud iseärasustega inimestel. Muidugi on siin oluline meeles pidada, et immuunsüsteemi reageering välisfaktoritele sõltub ka organismi mikrobioomist, toitumusest jpm.