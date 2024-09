Rainer Saks Putini ultimaatum Vene armeele võib Kurskis ohvriterohkelt kätte maksta

Selles avalduses on kaks olulist kihti. Esiteks soovitakse süvendada hirmu Venemaa sõjalise rünnaku suhtes Euroopas, kuna ollakse veendunud, et seni on otsene ähvardamine ja hirmutamine andnud tulemusi. Teiseks soovitakse jätta muljet, et Venemaa ei kasuta Ukrainat rünnates kogu oma konventsionaalselt sõjalist jõudu ning on võimeline sõjategevust eskaleerima ka mujale. Teist maailmasõda oli vaja meenutada selleks, et mitte ähvardada otse kolmanda maailmasõjaga; samuti selleks, et meenutada, et toona vallutasid Nõukogude Liidu väed pool Euroopat. Venemaa on tegelikult mures oma sõjalise heidutuse pärast, sest ka Euroopa Parlamendi avaldus näitab, et Venemaa heidutus on oma mõju kaotanud.