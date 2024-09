AK Kuidas kavatseb Putin Ukraina sõja lõpetada? Samamoodi nagu Stalin Soomes 80 aastat tagasi

Putini sõnul on need tingimused väga lihtsad: «Ukraina väed tuleb Donetski ja Luhanski rahvavabariikidest ning Hersoni ja Zaporižžja oblastitest täielikult välja viia. /…/ Niipea, kui Kiiev teatab, et ta on selleks valmis, ja alustab vägede tegelikku väljaviimist nendest piirkondadest ning teatab ametlikult, et on loobunud oma plaanidest liituda NATOga, järgneb meie poolt kohe, sõna otseses mõttes samal minutil korraldus relvarahu kehtestamiseks ja läbirääkimiste alustamiseks. Ma kordan: me teeme seda kohe.»