Toomas Alatalu Kahe sõja vahel: kelle jälgedes peaks sammuma Eesti?

Samas on tegu ikkagi kõrvalsündmusega, et mitte öelda teisejärgulise sündmusega. Aeg on lihtsalt eriline – maailm elab kahe sõja tingimustes. Suur sõda Ukraina ja nüüd ka Venemaa territooriumil käib veebruarist 2022 – väiksem sõda ÜRO 1947. aasta resolutsiooni alusel Palestiina riigiks eraldatud Gaza sektoris ja läänekaldal, okupeeritud Süüria aladel ja Lõuna-Liibanonis. Ukrainat on toetamas 57 demokraatlikku riiki, kes üritavad oma piiridesse tagasi tõrjuda agressor-suurriiki Venemaad. Demokraatlikud riigid toetavad ka Iisraeli, keda tabas terroristlik rünnak, milles vastaspool võttis pantvange, et nende abil saavutada oma nõudmiste täitmist.