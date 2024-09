JUHTKIRI Tsahkna mõtlematu näpuviga

On ime, kuidas Iisraeli riik võitis nii selle sõja kui ka kõik järgnevad sõjad. Sarnaselt Eestiga on Iisrael pidanud elama pidevas hädaohus, mistõttu on nende kaitsetööstus ja sõjavägi arenenud esmaklassilisteks. Meenutame sedagi, et Iisrael müüs vastvabanenud Eesti riigile 1993. aastal relvi, kui keegi teine seda veel teha ei tahtnud. Välisministeeriumile on siin mõttekoht.