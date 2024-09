Urmas Reinsalu Valitsuse otsustamatusel on sadadesse miljonitesse ulatuv hind

Mäletatavasti läinud aasta juunis lükkas valitsus kaitseväe juhataja sellekohase nõuande tagasi. Isamaa on seda taotlenud alates eelmise aasta suvest. Kahju on, et üle aasta venitati. Sellel otsustamatusel on rahaline ja ajaline hind.

Moon on vahepeal läinud oluliselt kallimaks (mida näiteks mürskude puhul eelmise aasta novembris Pevkur möönis). Otsustamatusel on sadadesse miljonitesse ulatuv hind. Valitsus on sellekohase raporti minu andmetel saanud. Selge on ka see, et hiljem tellides saame moona ka hiljem kätte.