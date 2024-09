MARTIN EHALA Maine on tähtsam kui raha

Lääne- ja Ida-Euroopa vanglasüsteemid on erineva ajalooga. Läänes on kaua olnud turvalised heaoluühiskonnad, meil aga tõusis kuritegevus nõukogude liidu lagunemise järel lakke.

Aastaks 2003 saavutas Eesti vanglapopulatsioon oma tipu – 354 kinnipeetavat 100 000 elaniku kohta. Praegu on see peaaegu kolm korda madalam – 134, ja eeldatavasti langeb veelgi. Lääne-Euroopas valitses 1990. aastatel kuldaeg: kinnipeetavaid oli 100 000 elaniku kohta umbes 50–60. Nüüd aga on kuritegevus tõusuteel ja vanglad üle rahvastatud.