Seoses Lähis-Ida konfliktiga on Eesti hoiak olnud järjepidevalt kõiki samme toetav, mis tagaks kestva ja vastastikku austava rahu saavutamise. Kuna Eesti ei ole tunnustanud Palestiinat iseseisva riigina, siis on meie püsiv seisukoht ÜRO hääletustel olnud seni pigem neutraalne. See ei tähenda, et me ei toetaks näiteks kahe riigi lahendust. Selle saavutamine on aga võimalik üksnes mõlema osapoole valmisolekuga alustada rahuläbirääkimisi. See tähendaks ka seda, et Palestiina aladel laiemat populaarsust omav Hamas peaks lõpetama oma terroristliku tegevuse ja loobuma eesmärgist hävitada Iisraeli riik.