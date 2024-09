Sten Allik Venemaa loob Ukrainas tulevaste sõdade tarbeks sõjarobotite revolutsiooni

Militaarsfääri revolutsioon (Revolution in Military Affairs) – sellise nime omistas murrangulistele militaartehnoloogiatele Ühendriikide sõjandusvaldkonna mõjuvõimsaima ajutrusti koguvõimekuse hindamise büroo (Office of Net Assessment) rajaja Andrew Marshall. Marshalli elutööks oli tuvastada tehnoloogiad, millel on potentsiaali muuta sõjapidamise loogikat määral, mis sunnib kõiki sõjaliste konfliktide osapooli tehnoloogilist läbimurret oma relvajõududesse kas kaasama, sellega muganduma või tunnistama end eos lüüasaanuks.