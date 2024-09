Lauri Laats Valitsus, võta ometi tarkade nõu kuulda!

Kuigi Kristen Michali valitsus on töötanud vähem kui kaks kuud, on paratamatu, et sajast kriitikavabast päevast ei saa juttugi olla. Nüüd on küll peaminister öelnud, et maksurahu kehtib järgmiste riigikogu valimisteni, kuid maksupoliitikas toimunud paaniline rapsimine õõnestas põhjalikult nii töötajate kui ka ettevõtjate kindlustunnet. Otsused on sündinud kitsa ringi aruteludes suletud uste taga ning kõigile teistele pakutakse vaid pealtvaataja rolli, kirjutab riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Lauri Laats.