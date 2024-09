LAVLY PERLING Kärpida tuleb kohe praegu, mitte nelja aastaga

Valitsus tegi teatavaks, et läheb edasi kolmest osast – käibemaksu tõusust, füüsilise isiku tulumaksu tõusust ja ettevõtete tulumaksust – koosneva nn julgeolekumaksuga. Rahandusministeeriumi arvutustest selgub, et 2028. aasta lõpuks kogub riik selmoel lisaks 2,47 miljardit eurot makse. Niinimetatud julgeolekumaksu kehtestamist on saatnud agressiivne avalik kommunikatsioon, kus valitsus lubab teha «jõhkraid kärpeid» ja võtta vastu «raskeid otsuseid». Koalitsioon on jätnud avalikkusele mulje, et maksude tõstmine on viimane samm, mis võetakse ette ainult äärmise häda tõttu, sest kuskilt rohkem kärpida pole võimalik. Hiljuti sai aga selgeks ka valitsuse kärbete tegelik ulatus: nelja aasta jooksul plaanitakse kokku hoida miljard eurot.