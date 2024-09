Rainer Saks Venemaa elanik süüdistab suurimas rünnakus moonaladudele omasid

Ukraina eilse droonirünnaku kohta Venemaal hakkab ilmuma täpsemat infot. Venemaal Toropetsis paikneva laskemoona hoidla kohta ilmus sotsiaalmeediasse uuesti uudis, kuidas Venemaa ametnikud osalesid 2018. aastal selle suure hoidlate kompleksi avamisel. Seal kõneldakse, et tegemist on kõige tänapäevasema, suurema jne hoidlaga Venemaal. Nii et tegemist ei ole mingi vana nõukogudeaegse poollagunenud rajatisega.

On väga oluline, et see rajatis ei suutnud kaitsta droonirünnaku fataalsete tagajärgede eest. Ukraina valitsuse allikad ütlevad, et nendes ladudes hoiti nii Iskander rakette, kuid ka vanemaid Totška-U rakette, kuigi viimaseid ei tohiks enam aktiivses kasutuses olla. Ukraina infoallikad väidavada, et Põhja-Korea rakette oli Toropetsis hiljuti ladustatud. Lisaks veel liugpommid ja suurtükiväe laskemoon.