JUHTKIRI Riik loobub lepitajast

Võib nõustuda praeguse riikliku lepitaja Meelis Virkebauga, et eelnõuga hävitab riik usalduse lepitusmenetluse vastu: tegemist on huvide konfliktiga ja mitte õigusvaidlusega.

Temalt on kostunud seepeale veel mitmesuguseid mõtteavaldusi, mis jäävad ilmselt Eesti poliitika tsitaatide kuldvaramusse. «On kurb näha, et majandusministeerium peab õiguskantsleri kantseleid piltlikult öeldes kõigesööjaks,» ütles Virkebau. «Sama hästi võiks kollektiivsete töötülide lahendamise kohustuse panna näiteks olümpiakomiteele,» lisas riiklik lepitaja.

Olekski imelik, kui ametisolev riiklik lepitaja üldse ei nuriseks, sest kaob ju tema leivakannikas. Sellest olenemata on jutus iva. Vaatame esiteks õiguskantsleri ja tema büroo olemasolevaid funktsioone. Õiguskantsler peab tegelema põhiseaduslikkuse järelevalvega, kuid lisaks kaitsma inimesi avaliku võimu ja ametnike omavoli eest ning tegelema veel laste õigustega – ühesõnaga, olema ka ombudsman, kes on lääneriikides sageli täiesti eraldiseisev isik. Õiguskantsleril on seega päris palju tööd juba ilma riikliku lepitamisetagi, mis pealegi väljub tema tegevusfookusest. Postimehe arvates on õiguskantsler põhiseaduslik institutsioon, kellele poleks vaja juurde pookida töötülide lõpetamise ülesannet.