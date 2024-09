LAURI VAHTRE Meie helge tulevik – Eesti Vajaduspõhine Personaalriik

Näpuharjutuseks võetakse ette laste- ja peretoetused. Miks? Sest laste kasvatamise, toitmise, kasimise, harimise ja riietamisega tegelevatel inimestel pole eriti aega valitsusega kembelda ja pealgi leidub ühiskonnas väheldane, kuid see-eest häälekas hulk kadedaid ning väiklasi – ups, teravdatud õiglustundega – inimesi, kes on alati valmis kuulutama, et nende «õiglustunnet on riivatud». See juhtub niipea, kui keegi teine midagi saab või, mis eriti hirmus, neist kuidagi tublim on. Need inimesed on valitsuse kindlad liitlased sõjas ajast ja arust «lastepidajatega», kes tööl ei viitsi käia ja raiskavad selle asemel aega mingile hobile. Õiglustunde kaitsjate kiiduavalduste saatel saab valitsus harjutada vajaduste tuvastamise, mõõtmise ja hindamise peent kunsti.