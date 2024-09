James Sherr Ukraina operatsioon Kurskis on kaardid ümber jaganud. Kelle käes on trumbid?

Kaks ja pool aastat täiemahulist sõda Ukraina vastu on jätnud Venemaa enda territooriumi ohtlikult alakaitstuks. See ei ole esimene kord, kui niisugune tõsiasi päevavalgele tuleb. 2023. aasta juunis demonstreeris ka Jevgeni Prigožini «õigluse marss», et Venemaa territoorium on sissetungi ees kaitsetu ja ootamatustest haavatav. Prigožin ei marssinud Venemaale küll võõra armee eesotsas. Vääramatuks jääb aga tõsiasi, et kahe nädala jooksul pärast 6. juunil alanud Kurski operatsiooni oli Ukraina vallutanud rohkem Venemaa territooriumi, kui oli Venemaal õnnestunud jaanuarist juulini Ukrainas tervikuna vallutada.