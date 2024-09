Kuigi suitsiid on üksikisiku salajane otsustus, talumatuks muutunud hingepiin, peegeldavad suitsiidide sageduse külmad arvud riigi sotsiaal-poliitilist ja majandusliku olukorda, on seega poliitika aines. Totalitaarsetes riikides on suitsiidistatistika tabu ja teema sordiini all, kirjutab Vaimse tervise emeriitprofessor Airi Värnik.