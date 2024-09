URMAS ROOTS Raske on riigile makse maksta sellise valitsuse juhtimisel

Eesti Vabariigi Valitsus on juba tõstnud käibemaksu kümne protsendi võrra ehk kaks protsendipunkti ning seaduslikele alkoholitootjatele aktsiisi viis protsenti, mis kasvab järgmisel kahel aastal mõlemal veel viie protsendi võrra.

Lisaks peavad kuidagi lõpphinda ära mahtuma ka valitsuse poolt eile teatavaks tehtud otsused (ja ilmselt ka Riigikogu poolt vastu võetavad) ettevõtete tulumaksu ja üksikisiku tulumaksu tõusud. Siin võib arutleda, kes millist maksu maksab, kuid vaadates oma ettevõtte maksudeklaratsioone ja ülekantud makse, siis näen, et mingil põhjusel on just ettevõtte kõigi eelnimetatud maksude koguja ja ülekandja.