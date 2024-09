ERKKI KOORT Unikaalne luureoperatsioon Liibanonis, mis saab edasi?

Liibanonis toimunud piiparite plahvatamises on väga palju segast ning spekulatsioone. Rünnaku ulatus ja selle läbiviimine on unikaalne ning nüüd on oluline jälgida edasisi sündmusi, kirjutab Postimehe ja Sisekaitseakadeemia julgeolekuekspert Erkki Koort.