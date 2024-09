RAINER SAKS Tabamus Tveri oblastis – suurim laskemoonalao hävimine Venemaal

Ukraina luureteenistuse info kohaselt värvatakse Süüriast inimesi Venemaale erinevatele töödele, kusjuures neile lubatakse anda ka Venemaa pass. Seejärel satuvad nad Venemaal hoopis armee teenistusse ja saadetakse rindele. Selliseid lugusid on kõige rohkem teada Donbassi põhjaosast Luhanski oblastist. Kokkuvõttes võib öelda, et võrreldes Vene armee kogu suurusega Ukrainas on tegemist väga vähe olulise täiendusega ning värvatuid ei ole tuhandeid.

Varasemast on ka teada, et Vene armee ohvitserid ei ole selliste sõdurite suurehulgalisest haldamisest huvitatud. Süüria sõdurite lugude põhjal võib järeldada, et neid sunnitakse jooksma tormi Ukraina positsioonide suunas, et kurnata Ukraina kaitsevõimet ning saada informatsiooni Ukraina positsioonide kohta.