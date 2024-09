PEEP SIITAM Eesti majanduse edukuse võti on avaliku sektori käes

Euroopa Keskpanga endise juhi Mario Draghi poolt eest veetud ja hiljuti avaldatud raport Euroopa konkurentsivõimest (The future of European competitiveness) räägib küll Euroopast, kuid väljakutsed ja lahendused on Eesti omadega väga sarnased, kirjtuab Energiasalv Pakri OÜ juht Peep Siitam.