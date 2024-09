Kuna Tallinnas on juba aastaid üha süvenev probleem autoliiklusega linnas ning bussis või eriti rongis on hea arvutiga töötada, siis olen peaaegu loobunud autoga liiklemisest ja käin palju jala või ühistranspordiga.

Nii, kohustuslik usutunnistuse osa on alustuseks tehtud. Kuid ärge laske ennast sellest petta, tegelikult mulle meeldib autoga sõita! Seega on mul ülevaade Tallinna liiklusele nii autojuhi kui jalakäija perspektiivist. Mõned korrad olen ka elektrilise tõukerattaga sõitnud, aga enam väga ei taha. Vanalinnas võib see lõppeda hambaplommide pudenemisega suust, kui loksute munakividel.