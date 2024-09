Ülo Vihma Nii tähtsas asjas nagu maksusüsteemi muutmine ei tohiks kiirustada

Valitsuskoalitsiooni tuuma moodustav Reformierakond on lipukirjaks võtnud kindlustunde ja otsustusjulguse. Näidake siis, et julgete otsustada suurelt, struktuurselt. Õigustage oma nime. Teie endise juhi mõte ametist lahkumise kõnes, et ettevõtte tulumaksu ei tohi mingil juhul teha, on tänasest vaid teie ühe realiikme isiklik arvamus.